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ギターアンプ YAMAHA VX15 ヤマハ
商品番号 B46177511535
商品名

ギターアンプ YAMAHA VX15 ヤマハ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,325 円
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商品詳細

素人保管です。電源は入りますが、動作確認はしていません。画像にて、ご判断ください。即購入OKです。#ギター#アンプ#ヤマハ#YAMAHA#VX15
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