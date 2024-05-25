DS lite ライト　クリムゾン/ブラック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。数年前にプレゼント用に購入したものの、その後渡すことなくずっと眠っていたものです。※未使用品のため動作確認などできていません。※箱に黄ばみや汚れ、スレがあります。※長期保管品のため神経質な方や完璧を求める方はご遠慮お願いします。※簡易梱包です。
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