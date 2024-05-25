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DS lite ライト　クリムゾン/ブラック
商品番号 M35334025395
商品名

DS lite ライト　クリムゾン/ブラック
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 10,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。数年前にプレゼント用に購入したものの、その後渡すことなくずっと眠っていたものです。※未使用品のため動作確認などできていません。※箱に黄ばみや汚れ、スレがあります。※長期保管品のため神経質な方や完璧を求める方はご遠慮お願いします。※簡易梱包です。
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