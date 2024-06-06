ASTRO ピケット　ユンサナ　うちわ　セット

全て一度開封し使いました1番右の団扇の状態はすごく悪いです左からThe3rdASTRORDtoJapanソウルコン、イルコン、日本ペンミの時の団扇です外袋も折れておりますペン卒の為お譲りします海外製品の為神経質な方はご購入をお控えください以下の場合購入前にコメントをお願いします・匿名配送 ＋200♡即購入❌♡発送中の紛失に関しては一切責任を取りません♡商品すり替え防止のため返品は受け付けておりません♡配送はなるべく早くを心がけております♡値下げ待ちのいいねはご遠慮ください検索用↓ASTROMJジンジン チャウヌ ムンビン ラキ ユンサナ springupsummervibesauturmstorywinterdreamdreampart.01dreampart.02riseupalllightvenusblueframegatewayin-outallyoursswitchonrestoreRefugeeDrivetothestarryroad一番好きな人にさよならを言おうロロハ#ㅅㅁshop



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