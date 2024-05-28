最終値下げ　文化大革命以前に製造された[大好山水]最高名墨油煙101　新品未使用

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文化大革命以前に製造された書道名品[大好山水]最高名墨油煙101大好山水墨 1982年末日本に輸入した大変貴重な名墨新品未使用大き目サイズ重さ66㌘大きさ12.1x2.8x1.5センチ保存状態良好です。古墨と新墨では実は異なる表情を持っています。良質な煤と膠で作られた墨は、新しい物ほど粘りと艶があります。年数が経つと、墨の粘りの要因である膠が落ち着いて、よりよい墨になるのです。「古墨」は運筆も軽く、微妙な墨色表現に重宝されているので、著名な書家が希少価値の高い墨として好んで使用されています。