［送料無料］日本画セットまとめ売り

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絵具の種類···水干絵具絵具の性質···不透明日本画をやってみたくて購入しましたが、使いこなせないため出品必要であれば桜貝をお付けします砕いて混ぜて使用するとキラキラします長方形のお皿に付着している絵の具は水洗いしました絵皿大が確認したらかけてしました。【商品内容】•乳鉢、乳棒（乳鉢直径約12㎝）•膠（ボトル含め約 g）•明礬（袋含め約 g）•胡粉白鳳印胡粉（粉タイプ）300g→（開封済使用済のため箱含め約 g）•梅皿（直径約12㎝）•絵皿（大1枚、中5枚、小3枚）→（大、直径13.5㎝中、直径約11㎝、小、直径約8.5㎝）