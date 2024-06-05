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3DSLL ペルソナQモデル 充電器付
商品番号 X83915160962
商品名

3DSLL ペルソナQモデル 充電器付
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体初期化済充電器・タッチペン付ベルベットルームの住人が持つ、ペルソナ辞典仕様。カバーを付けて使用・保管していたので外装は美品。初期化作業の際に充電・起動チェック行いましたが、もう3DSのゲームを持っていないので長時間の動作チェックはできませんでした。
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