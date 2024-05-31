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ドリームキャスト　本体・付属品・ビジュアルメモリー・ソフト　セット
商品番号 Y49901687517
商品名

ドリームキャスト　本体・付属品・ビジュアルメモリー・ソフト　セット
ブランド名 セガ
特別価格 税込 3,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪動作確認済みです。新品で購入、暗所で使用・保管していたため変色は少なめです。電源コードに輪ゴムが癒着した跡があります。【付属ソフト】・バイオハザード　コードベロニカ・グランディア２・シーマン　マイク・外箱付・キャンバス緩衝材とダンボールに入れ、ゆうゆうメルカリ便で発送します。ゲームソフトの状態・相性によっては正常に起動・動作しない可能性があります。その場合の返品には応じかねますので、予めご了承ください。中古品ですので商品の状態については画像を確認のうえ、ノークレームノーリターンでお願いいたします。ご不明点等ありましたらコメントください。よろしくお願いいたします。dreamcastSEGAbiohazardcanvas309070908
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