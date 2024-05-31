ドリームキャスト　本体・付属品・ビジュアルメモリー・ソフト　セット

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ご覧いただきありがとうございます♪動作確認済みです。新品で購入、暗所で使用・保管していたため変色は少なめです。電源コードに輪ゴムが癒着した跡があります。【付属ソフト】・バイオハザード コードベロニカ・グランディア２・シーマン マイク・外箱付・キャンバス緩衝材とダンボールに入れ、ゆうゆうメルカリ便で発送します。ゲームソフトの状態・相性によっては正常に起動・動作しない可能性があります。その場合の返品には応じかねますので、予めご了承ください。中古品ですので商品の状態については画像を確認のうえ、ノークレームノーリターンでお願いいたします。ご不明点等ありましたらコメントください。よろしくお願いいたします。dreamcastSEGAbiohazardcanvas309070908