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- 掛軸 講談社出版販売 大徳寺 春屋宗園筆 「無之一字」 複製共箱 V 4673A
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商品詳細
大きさ 全長約104cm 幅約53cm 画寸約26.5cm×44cm裏面にシミのような跡が多数見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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