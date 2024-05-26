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掛軸　講談社出版販売　大徳寺　春屋宗園筆　「無之一字」　複製共箱　V 4673A
商品番号 P42891508971
商品名

掛軸　講談社出版販売　大徳寺　春屋宗園筆　「無之一字」　複製共箱　V 4673A
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　全長約104cm　幅約53cm　画寸約26.5cm×44cm裏面にシミのような跡が多数見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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