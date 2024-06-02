ニンテンドー3DS コバルトブルー　VC搭載！

ニンテンドー3DSコバルトブルー中古です。タッチペン、充電器もお付けします。多少傷がございますが、動作に全く問題ありません。バーチャルコンソールソフトを搭載しています。ポケモンクリスタルポケモンブルーゼルダの伝説不思議な木の実時空の章ゼルダの伝説不思議な木の実大地の章マリオテニスGBいつでもボンバーマン※今はニンテンドーショップのサービスが終了しており、3DSではダウンロードが二度とできなく大変貴重なため、こちらの価格で設定しております。



ニュースリリース : 2012年3月1日



3DS新色「コバルトブルー」が3月22日に登場。さらに「ファイアー ...



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ニンテンドー3DS - Wikipedia



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