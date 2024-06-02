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ニンテンドー3DS コバルトブルー　VC搭載！
商品番号 J63245020171
商品名

ニンテンドー3DS コバルトブルー　VC搭載！
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー3DSコバルトブルー中古です。タッチペン、充電器もお付けします。多少傷がございますが、動作に全く問題ありません。バーチャルコンソールソフトを搭載しています。ポケモンクリスタルポケモンブルーゼルダの伝説不思議な木の実時空の章ゼルダの伝説不思議な木の実大地の章マリオテニスGBいつでもボンバーマン※今はニンテンドーショップのサービスが終了しており、3DSではダウンロードが二度とできなく大変貴重なため、こちらの価格で設定しております。
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ニュースリリース : 2012年3月1日

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