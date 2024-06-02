ご覧いただきありがとうございます。本体：動作確認済み、初期化済みです。写真をご参照下さい。付属品は箱、内箱、タッチペン、SDカードになります。確認用のソフト、充電器は付帯致しませんので、よろしくお願いします。大切に保管しておりました。本体に目立つ傷は無いかと思います。このお品を鑑みて個人的に美品かと思います。写真をご参照下さい。中古品なのでご理解の程、よろしくお願いします。自宅保管です、神経質な方は購入をご遠慮ください。即購入、無言購入問題ございません。よろしくお願いします。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#はぐれメタルエディション#Newニンテンドー2DSLL



Newニンテンドー2DS LL ドラゴンクエスト はぐれメタルエディション【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2017年4月28日



ドラクエ仕様のNew 2DS LL「はぐれメタルエディション」が7月29日に ...



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