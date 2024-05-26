新品、鉄瓶台付き　南部盛栄堂販売宝星堂造１５型アラレ　鉄瓶台付き　鉄瓶　南部鉄瓶

新品、鉄瓶台付き 南部盛栄堂販売宝星堂造 １５型アラレ 鉄瓶台付き 鉄瓶 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具寸法縦(鉉含む)２０.５cm幅２０×１８cm開口８.５ｃｍ容量１.５リットル重量１８９２ｇ鉄瓶台(ＵＳＥＤ、美品)直径１７.５ｃｍ重量３８７ｇ南部盛栄堂弊社は及川源十郎鋳造所という会社名で、「南部盛栄堂」という屋号を使っておりました。製品には「南部盛栄堂」と刻印を施してしていました。昭和22年に及源鋳造株式会社と改名をしてからも「南部盛栄堂」の刻印を使うと同時に、ここ20年ほどの間に「OIGEN」というロゴマークも徐々に使い始めました。その後、日本国外へのマーケットの広がりを受けて、2015年にCIを導入し「OIGEN」というロゴマークを使うことになりました。しかし南部鉄瓶や急須などの伝統工芸のジャンルの物や、いわゆる南部鉄器によく見られるような茶器に関しては、現在も「南部盛栄堂」という伝統の屋号を残しています。素人計測につき、多少の誤差は御容赦下さい南部盛栄堂販売南部宝生堂製造の一口です商品コンディションは問題ございません鉄分補給等に問題ございません実容量は約１.５リットルほどと、使い勝手抜群の一口です鉉は固定式です御希望の御客様には、簡単な取扱説明書をお付けいたしますお気軽にお申し付け下さい鉄瓶台はＵＳＥＤ、美品です商品のコンディションには個人差がございますので、説明文、画像をよく御覧になって御判断下さい水漏れ、その他難はありません画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である写真を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合は、お気軽にご質問下さい出品は現状品のみです五徳は付属いたしません状態の感じ方には個人差がおありだと思いますので、神経質な方の御購入はご遠慮ください商品の特性上、返品＆返金は御容赦下さいご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい分かる範囲でお答えいたしますその他、画像を御覧になって御判断下さい種類···茶道具 鉄瓶 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具 鉄瓶台 トリペット



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