Bling Bling Party RYO サイン入り CD

BlingBlingParty通常版A／RYOさんサイン入り未再生ケースからは1度も取り外しておりません。スリーブに入れて暗所にて保管しており、傷や汚れ等はございませんが、素人保管の為ご理解のある方のみご購入お願い致します。水濡れ防止＋プチプチに包んでの発送となります。質問等ございましたらお気軽にどうぞ。Hi!Superb滝澤諒ハイシュパRYO



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