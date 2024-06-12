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Bling Bling Party RYO サイン入り CD
商品番号 C51353706128
商品名

Bling Bling Party RYO サイン入り CD
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BlingBlingParty通常版A／RYOさんサイン入り未再生ケースからは1度も取り外しておりません。スリーブに入れて暗所にて保管しており、傷や汚れ等はございませんが、素人保管の為ご理解のある方のみご購入お願い致します。水濡れ防止＋プチプチに包んでの発送となります。質問等ございましたらお気軽にどうぞ。Hi!Superb滝澤諒ハイシュパRYO
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