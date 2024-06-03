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PCエンジン【PC原人シリーズ PC原人】 HuCARD 1992年
商品番号 O50303137216
商品名

PCエンジン【PC原人シリーズ PC原人】 HuCARD 1992年
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【品名】PCエンジンハドソンソフトHuCARD1992年PC原人シリーズ　PC原人HC92053【状態】ケース・ソフト・ソフトカバー・取扱説明書動作確認済・本体＆端子清掃済取扱説明書：使用感有ちぎれ無状態は画像にて判断をお願いします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー出品する際にしっかり確認しておりますが、見落としがある場合があります。ご了承くださいませ。動作確認済ですが、年代物ですので全ての保証ではありませんのでご理解ある方のみ、ご検討の程、お願いします。値下げ不可複数合わせて購入希望がある方は割引が適用しますので、購入前にコメントからお申し付けください。ご検討の程、よろしくお願いします。らくらくメルカリ便で発送します。ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください(*__)配達「到着日に必ず受取評価」を出来る方と自宅保管のためご理解いただける方のご購入をお願い致します。
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