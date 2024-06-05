洋書◇世界のウイスキー写真集 2nd 本 アルコール お酒 テイスティング ...

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商品詳細
■発行年2014年■言語英語■ページ数／厚さ336ページ／厚さ約2.8cm■装丁／サイズハードカバー／（約：縦30.0cm×横23.7cm)■状態について中古本となります。若干のカバーの擦れがありますが、ページの破れや書き込みなく綺麗な状態です。
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