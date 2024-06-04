新OS NEXUS No.2 肩外傷の治療と リバース型人工肩関節置換術

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商品詳細
業者にて裁断済みです。書き込み、マーカーなし。「新OSNEXUSNo.2肩外傷の治療とリバース型人工肩関節置換術」担当編集委員 今井 晋二定価12,100円（税込） （本体11,000円＋税）A4判204ページオールカラー，イラスト170点，写真252点，Web動画6本/23分2022年5月28日刊行ISBN978-4-7583-2152-5
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肩外傷の治療とリバース型人工肩関節置換術 (新OS NEXUS No.2)
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