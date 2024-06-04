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新OS NEXUS No.2 肩外傷の治療と リバース型人工肩関節置換術
商品番号 W94072854313
商品名

新OS NEXUS No.2 肩外傷の治療と リバース型人工肩関節置換術
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

業者にて裁断済みです。書き込み、マーカーなし。「新OSNEXUSNo.2肩外傷の治療とリバース型人工肩関節置換術」担当編集委員　今井　晋二定価12,100円（税込）　（本体11,000円＋税）A4判204ページオールカラー，イラスト170点，写真252点，Web動画6本/23分2022年5月28日刊行ISBN978-4-7583-2152-5
http://narcologia.ru/goods/evaporation813324.html
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