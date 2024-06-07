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ニンテンドー 3DS ライトブルー 本体
商品番号 Y99801281166
商品名

ニンテンドー 3DS ライトブルー 本体
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3DSのライトブルーになります。本体・充電アダプター・SDカードのみ。タッチペンや、写真に無いものは付属しません。10年ほど前に購入し、時々使用しました。動作に問題はありませんが、本体後ろ部分に大きめの傷があります。(画像3枚目参照)袋、プチプチで梱包して発送します。ご質問ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。※7/24より家を空けるため、7/23中に売れなかった場合出品を一時停止させていただきます。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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