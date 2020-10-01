YOASOBI THE BOOK

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YOASOBITHEBOOK初回限定版CD一回取り込み以降、触っていません。外側の袋に汚れや皺、一部破損などありますが本体は無事です。冷暗所にて保管していましたが素人管理、検品のため神経質な方はご遠慮ください。インデックスをTHEBOOKに挟んでおりましたので、インデックスが入っていた袋はありません。ご了承ください。