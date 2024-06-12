男闘呼組/5の1…非現実… 5-1

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「男闘呼組/5の1…非現実…」定価:￥2427譲り受けたものですが、経年の使用感はあるものの、CDのディスク面には、目立ったダメージはなく、比較的綺麗です。歌詞カードには、11,14,15枚目の写真のようにテープ補修跡がみららます。※頻繁に値下げいたしますので、よければいいねで、本商品のフォローお願いします。#CD・DVD#男闘呼組