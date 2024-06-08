ファミコン　ソフト　12個　まとめ売り

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商品詳細
ファミリー コンピュータカセット 12個セット1 ドラゴンクエスト 3 そして伝説へ2 ドラゴンクエスト 4 導かれし者たち3 妖怪道中記4 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境5 ゲゲゲの鬼太郎 2 妖怪軍団の挑戦6 まじかる タルるートくん7 まじかる タルるートくん 28 忍者 ハットリくん 忍者は修行でござるの巻9 キテレツ大百科10 がんばれゴエモン！からくり道中11 聖闘士星矢 黄金伝説 完結編12 ヨッシーのたまご古いものですので、経年劣化がみられます。動作確認が出来ない為、ジャンク品になります。自宅保管にご理解頂ける方のご購入よろしくお願いします。90
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