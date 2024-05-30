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ニンテンドー3DS レッド
商品番号 G27454061782
商品名

ニンテンドー3DS レッド
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー3DSの本体です。箱・充電器・SDカードはついていません。スティックは付いています。本体右側にある3Dを切り替える部分の動きが固いです。画面にはフィルムが貼ってあります。動作確認済みです。＊動作は確認しましたが、今後の動作を保証するものではありません。写真をご確認いただき、ご理解いただいた上でご購入お願いします(^^)#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#3DS
http://narcologia.ru/goods/sci-fi556847.html
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