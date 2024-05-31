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ビンテージ英語絵本 古書 Beatrix Potter 小型絵本
商品番号 G73000792242
商品名

ビンテージ英語絵本 古書 Beatrix Potter 小型絵本
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,555 円
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商品詳細

ビンテージ英語絵本２冊小型絵本ビアトリクス・ポター１、TheTaleofFierceBadRabbit２、TheTaleofJemmaPuddleDuckレアなビンテージ古書扱いとさせていただいております。中の書き込みや落書きなどは見当たりませんが、経年によるヤケ、スレ、キズ、シミ、汚れ、折れ、切れなどのダメージがございます。古本、レア本、ビンテージ本および洋書クオリティにご理解いただけるかたのご購入をお願い申し上げます。他にも英語洋書や英語絵本、英語学習書の出品ございます。複数同時購入ご希望で同梱可能なサイズ・重量の場合、割引も可能です。必ずご購入前にコメントにてお知らせください。#ピーターラビット#ビンテージ#インテリア#ジャンクジャーナル#コラージュ
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