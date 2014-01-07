今年度！最新版★「2024年度版　合格するための過去10年本試験問題集」１～４

近出版された2024年版です。今年10月の試験出題問題も含まれている、どこよりも早い過去問集をお譲りいたします。「2024年度版よくわかる社労士合格するための過去10年本試験問題集」１～４ 全4冊①労基・安衛・労災②雇用・徴収・労一③健保・社一④年金・厚年各定価1,500円(税別)TAC株式会社(社会保険労務士講座)完全未使用です。当方電子版を別途購入してしまった為、冊子で使ってくださる方まとめてお譲りします^^



PRESIDENT 2023年7月14日号 - 雑誌 - 電子書籍・漫画のCOCORO BOOKS



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