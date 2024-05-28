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愛知学芸雑誌 84号 -明治32年9月-（愛知県）(吉川潤二郎) / 伊東古本店 ... 愛知学芸雑誌 84号 -明治32年9月-（愛知県）(吉川潤二郎) / 伊東古本店 ...



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84号 完結休刊 2015年 4/14 号 [雑誌]: ブルーノートベストジャズ ... 84号 完結休刊 2015年 4/14 号 [雑誌]: ブルーノートベストジャズ ...



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隔週刊 鉄道THEラストラン 第84号 (発売日2021年04月20日) | 雑誌/定期 ... 隔週刊 鉄道THEラストラン 第84号 (発売日2021年04月20日) | 雑誌/定期 ...

柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第84号です。雑誌『工藝』は日本民藝協会の機関誌で、思想家柳宗悦を中心に昭和6年1月に創刊され、昭和26年の120号をもって終刊しました。柳らが新しく見出した工芸品が次々と特集され、型染・織物・漆絵・版画など多彩な工芸手法で装幀されました。また、中の用紙は厳選された各地の手漉き和紙を使用し、さらに小間絵（挿絵）も芹沢銈介をはじめ民藝運動の同人たちが担当しました。【目次】織物美の限界：田中俊雄明治維新に於ける株仲間の廃止と職人の問題：遠藤元雄「ざぜち」のこと：柳宗悦花祭行：外村吉之介花祭紀行：此木喬花様子：中丸平一郎挿絵略註：柳雑録柳「ざぜち」は「アチツク・ミューゼアム」から撮影。澁澤敬三氏はじめ同館の方々にお世話になった由。昭和十二年度「工藝」執筆者寄付報告急告・82号より先に83・84号を出したお詫び会員募集日本民藝館・琉球染織展・びん型・縞と絣道具紋尽し」芹澤銈介画彫・日本民藝協会香墨紙筆・法帳其他・西欧工藝・鳩居堂たくみ工藝店李朝陶磁図譜・編輯柳宗悦・日本民藝協会棟方志功刻拓・佐藤一英詩作「空海頌」・日本民藝館、「美の国と民藝」芹澤銈介氏案特製「工藝」の帙・申込所・日本民藝協会装幀：鈴木繁男小間絵：芹沢銈介表紙：陸前名取用紙：野州鳥山#柳宗悦#棟方志功#芹沢銈介#三代澤本寿#雑誌工藝#日本民藝館