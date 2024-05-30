洋書◆椅子の写真集 本 百科事典 チェア イス 家具 インテリア

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商品詳細
■発行年1988年■言語英語■ページ数／厚さ127ページ／厚さ約1.5cm■装丁／サイズハードカバー／（約：縦28.7cm×横22.5cm)■状態について中古本となります。若干のカバーの擦れがありますが、ページの破れや書き込みなく綺麗な状態です。
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