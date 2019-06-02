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- 【お値下げ‼️】河森正治EXPO 公式図録 解態新書（受注生産品）
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商品詳細
河森正治EXPO公式図録解態新書（受注生産品）暗所にて保管しておりました。2箇所ダメージありますが、他は綺麗です。すり替え防止のため、返品交換はお受けできません。写真追加も可能ですので、ご納得頂いてからご購入宜しくお願いします⭐︎複数ご購入でおまとめ割致します♫らくらく便⇔ゆうゆう便に変更の可能性ありマクロスなどのプラモデル、本、グッズ、などなど少しづつですが、これからかなりの商品をたくさん出品予定です！興味のある方はフォローお願いします✩*。#kabaマクロス
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