横山貞二　ギブ.ミー.マネー　1988作　木版画

種類···木版画形式···額縁入り主題···人物自画、自刻、自刷の作家。希少品。左側を向きながら左手を差し出す図柄。作品タイトルはギブ.ミー.マネー。20部限定。額サイズ約63.0x48.0(39.0x27.0)この作品発表時4枚の中から刷りが一番良好だと思った物を購入した1枚。納得できる刷りが出来ないと限定1部の物もあり、とても職人的稀有な作家。阿部出版’93版画藝術79号に記事掲載されております。1952年愛知県生まれ。武蔵野美術短大油画科卒業。1979年〜春陽会に版画出品。清宮質文柿崎兆井上厚木下泰嘉山中現林孝彦