

DER ZIBETのボーカルISSAYが不慮の事故により死去 - 音楽ナタリー



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ISSAYさんのはなし｜Unlucky Morpheus



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ISSAY — The Origin Of “ISSAY” | DER ZIBET



愛しのロックスター/Atsushi & Issay | 【GLAMOROUS】



ISSAY（DER ZIBET 、ISSAY meets DOLLY）／魔界転笑 - 061 -

ISSAYマキシシングルいとしのマックス4versionアルバムFLOWERSどちらも再生に問題はありませんでした。歌詞カードに少し経年劣化あります。帯の裏は黄ばんでいます。古い物なので神経質な方は御遠慮ください。お値下げも御遠慮ください。プロデューサー鈴木慶一、ISSAY、市川哲史参加アーティスト清春、CRA￥、MOTOKATSU、KEN、ken-ichi、櫻井敦司、星野英彦、SHIN-YA、SUGIZO、外山明、TAKASHI、友森昭一、HAL、hide、D.I.E、I.N.A、藤原マヒト他DERZIBET