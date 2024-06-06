JPバランス療法\u0026アナトミートレイン

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驚きの整体術JPバランス療法￼￼￼「関節の遊び」の回復で効果に変わる!【DVD】“関節微動点”(インナーポイント)で軟部組織の縮みを正して“関節の遊び”を回復させ、各種不調を改善する!! JPバランス療法は、“Jointplay:関節の遊び”に着目したソフトで安全な画期的関節調整術。独自の理論―“インナーポイント(関節微動点)”によるミリ単位の関節調節で神経の圧迫を取り除き、関節に触れるだけで腰痛、四十肩などの各種痛みや動きの不調を改善していきます。♡収録内容■療法の概論(関節の遊びについて、不調の原因を知る、療法の原理—インナーポイントとは、施術の流れについて、療法の主な効果)■療法の基本(関節の動かし方とそのコツ)■基本関節調整関節に垂直圧がかからない状態での施術○伏臥位(準備施術、仙骨、仙腸関節股関節、腰椎、腰〜下肢、肩背部)○仰臥位(股関節、膝関節、足関節、肩関節、首関節、肘関節)○横臥位(肩甲〜胸郭部、骨盤)○座位(脊柱)■最終調整関節に垂直圧がかかった状態で三重要関節:環椎後頭関節胸鎖関節仙腸関節を中心に施術○腰痛(後屈で左〈右〉側が痛い)○首痛(左回旋で左側が痛い)○肩こり○四十肩(少し外転で痛い〈重度〉、結髪動作で痛い)○歩行改善整体DVD手技療法DVD