Higher Than High MIX vol.1 / OZROSAURUS

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商品詳細
OZROSAURUS(MACCHO)HigherThanHighMIXvol.1新品未開封品(画像は開封品)となります。2008年LIVE会場の物販のみの限定品。シークレット含め20曲収録されており、全てがこちらのCDにしか収録されていない曲のみです。1.言いてえ事は・・・2.INTRO→生キズ3.JapaneseRap4.HomeSweetHome→HitfromtheBong5.Yo!!HateMe6.Dirty30→KillThatNoize7.Skit→君へCANNABIS8.カングッテンノ?9.NeverEndingStory10.BigCity11.Skit→本音だろ12.ネズミとピットブル13.FreeStylefeat.LUCKY-TAKACIANO,T.O.P14.045,045feat.GANGSTA-TAKA15.SmellsliketeenSpirit16.YesYes,No17.ホテルラグナ18.バァーバァー19.OUTRO→DeepLoveOZROSAURUSMACCHODJSN-ZKREVADS455KayzabroDJPMXHIPHOP
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