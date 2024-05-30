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剣道 心身修養 劒道集義 二冊 山田次郎吉著大正11年発行→昭和51年(第７刷)
商品番号 B11953687028
商品名

剣道 心身修養 劒道集義 二冊 山田次郎吉著大正11年発行→昭和51年(第７刷)
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,090 円
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商品詳細

心身修養劒道集義　山田次郎吉著　一橋剣友会　発行※心身修養劒道集義大正11年発行→昭和51年(第７刷)発行※心身修養続劒道集義大正12年発行→昭和51年(第７刷)発行書籍サイズ横：約16㎝縦：約22㎝二冊合わせての厚さ：約7.3㎝書籍は函入りです。経年の劣化がありますが書き込み、破れなどは無く概ね状態は良好だと思います。
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