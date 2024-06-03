ポケットモンスター　ソード　＋エキスパンションパスEXPANSION PASS

ソフト単体のみとなります。ソフトに本編と追加コンテンツが収録されており、ダウンロードの必要は無いとのことです。【Switch】ポケットモンスターソード＋エキスパンションパスセットブランド：Pokemonゲームジャンル：ロールプレイングソフトウェア対象年齢：全年齢対象パッケージ種類：通常版オンライン：オンライン対応プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応携帯モード対応TVモードプレイ人数：4.0人テーブルモードプレイ人数：4.0人携帯モードプレイ人数：1.0人シールド Switchソフト ポケモン



ポケットモンスター ソード ＋ エキスパンションパス 【Switch】



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