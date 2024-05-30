パネキット完全設計マニュアル じゅげむBOOKS

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商品詳細
多少使用感・小さなシワ・傷み・背表紙部分にうっすら縦シワ等ありますが、古いものとしては状態はきれいだと思います。※値下げ交渉はご遠慮ください。※セット商品はバラ売りしません。（これらの交渉はコメント返信せずブロックします。ご了承ください。）※ゆうゆうメルカリ便に変更可能ですが、発送が少し遅れます。※ご購入はコメントなしで大丈夫です。※発送をお急ぎの方は、購入前にコメント欄から発送予定日をご質問ください。
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