櫻坂46 小林由依 縁日 1等 BIGアクリルスタンド

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商品詳細
櫻坂46小林由依縁日1等BIGアクリルスタンド手袋をして開封しました。素人保管の為神経質な方は購入をお控え下さい。プチプチに包んで防水対策しての発送となります。不明点等は購入前にお願い致します。購入後の対応は出来ません。バラ売り不可❌即購入⭕️櫻坂46小林由依縁日一等3rdTOURBAN衣装
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