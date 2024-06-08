TA-JAIL “ STRIPE BURST ” JAIL大橋シグネーチャーモ…

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聖飢魔II TA-JAIL“STRIPEBURST”JAIL大橋シグネーチャーモデル JAIL大橋代官サイン入りピックガード付AriaProII2023年2月に新品を購入しました。1度試奏したのみです。商品の保証はメーカーまたは販売楽器店へお問い合わせ下さい。当方では商品の保証はご対応致しません。状態は良い物になりますが中古品として出品しておりますのでご理解頂けます方、宜しくお願い致します。ノークレームノーリターンになります。離島への発送はプラス2000円になります。#AriaProII#聖飢魔II#ジェイル大橋#ギター＃大橋#TA_JAIL“STRIPEBURST”JAIL大橋シグネーチャーモデル