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備前陶芸家、伊勢崎晃一郎、窯変赤緋徳利、共布、栞付き
商品番号 E27963392948
商品名

備前陶芸家、伊勢崎晃一郎、窯変赤緋徳利、共布、栞付き
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

備前陶芸家、伊勢崎晃一郎、窯変赤緋徳利、共箱、栞、人間国宝、伊勢崎淳氏の長男に生まれ、2022年、最高峰、日本陶磁器協会賞受賞、備前焼では、20年振りの受賞です、同年に親子初の、釜炊きにチャレンジ、人間国宝伊勢崎淳氏晃一郎氏共々活躍が最高ですね、サイズ、高さ１５センチ、胴回り、９．５センチ、です、19800円〜15000円に下げましたこの機会にぜひ。
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