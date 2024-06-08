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- 備前陶芸家、伊勢崎晃一郎、窯変赤緋徳利、共布、栞付き
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商品詳細
備前陶芸家、伊勢崎晃一郎、窯変赤緋徳利、共箱、栞、人間国宝、伊勢崎淳氏の長男に生まれ、2022年、最高峰、日本陶磁器協会賞受賞、備前焼では、20年振りの受賞です、同年に親子初の、釜炊きにチャレンジ、人間国宝伊勢崎淳氏晃一郎氏共々活躍が最高ですね、サイズ、高さ１５センチ、胴回り、９．５センチ、です、19800円〜15000円に下げましたこの機会にぜひ。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate582448.html
http://narcologia.ru/goods/perforce519365.html
http://narcologia.ru/goods/organization470262.html
備前陶芸家、伊勢崎晃一郎、窯変赤緋徳利、共布、栞付き
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