まとめ売り LiSA/ガルデモ/藍井エイル(サイン入り) 販促ポスター等計6種

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ご覧いただきありがとうございます。CDの購入特典やらライブ参戦の特典やらです。そしていつの間にか入手した販促ポスター。特に使用しておりませんので出品いたします。■商品情報・ガルデモ販促ポスター 2種・LiSA販促ポスター・LiSAポスター（CD購入特典？）・藍井エイルポスター2種（サイン入り！）■梱包9枚目の写真の状態にしたポスターを10枚目の段ボールの中に入れて発送いたします。■注意事項こちらの商品はあくまで中古品となります。過度に商品状態を気にされる方はご遠慮ください。また、原則商品の返品は受け付け致しません。ご了承いただける方のみご購入をお願い致します。以上、よろしくお願いいたします。#LiSA#藍井エイル#エイル#GirlsDeadMonster#ガルデモ#ポスター#販促ポスター#非売品