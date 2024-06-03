【公式販売終了！DUSTCELL】アクスタセットPREPARATION

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ご覧いただきありがとうございます。【DUSTCELL】アクリルスタンドMISUMIver.\u0026EMAver.／DUSTCELLLIVE2022「PREPARATION」です。MISUMI,EMAのセット売りとさせていただきます。こちらいずれも開封し、立てて棚にディスプレイしておりました。外への持ち出しはしておりません。長期間ディスプレイしていた影響で、若干埃付着ありますが、傷は私が確認した限りでは殆どありません。1枚目の写真のように、元のケースおよび元々入っていた袋に戻してお送りさせていただきます。*MISUMIの外袋に破損ありますが、中の本体(アクリルスタンド)には影響ありません。現在は販売終了となっている商品であり、入手困難な商品となっております。目立つ傷等ありませんが、素人保管のため、気になる方はご購入お控え頂けますと幸いです。即購入可、お値下げ交渉可です。バラ売り可ですが、その場合お値下げ交渉受け付けておりません。(4500円/個)******************商品説明******************過去のLIVE衣装を身に纏ったMISUMIのディフォルメキャラクターを使用したアクリルスタンドです。#dustcell#ダストセル#ema#misumi