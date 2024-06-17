SONY　ソニー　レコードプレーヤー　ターンテーブル　PS-3750　針付き

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かつてメインで使用していたオーディオ用レコードプレーヤー(ターンテーブル)です。純正カートリッジXL15も付いています。音出し確認済み。回転数も問題ありませんでした。キャビネットやカバーなどあちこちに擦れやキズもありますが、添付の写真の通り、40年以上前のものとしてはきれいだと思います。カートリッジはもともと付属していた純正品です。ただ針は新品ではありませんし、各部品・ケーブルなど経年劣化があり完全な動作は保証できないことをご理解のうえ購入下さい。取説はありません。写真に写っているものが全てです。プチプチなどの緩衝材でカバーした上で段ボールに入れて発送致します。#プレーヤー #レコードプレーヤー #アナログプレーヤー #sony#レコード#ターンテーブル #turntable#recordplayer#ソニー