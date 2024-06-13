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ジョセフ・ジョースター 一番くじ B賞 フィギュア
商品番号 O33185036234
商品名

ジョセフ・ジョースター 一番くじ B賞 フィギュア
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 5,676 円
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商品詳細

.ジョジョの奇妙な冒険戦闘潮流ジョセフ・ジョースター一番くじB賞フィギュア箱は開けたことがありますが、出したことはなく新品未開封になります。・傷汚れなどありませんが1度人の手に渡った品になりますので状態にこだわりのある方は御遠慮ください。・商品に傷、壊れなどが発生しない様に発送させていただきます。※即購入可※送料込み※バラ売り不可※出品中の商品とセット購入でお値下げ可能。#すずのジョジョグッズ荒木飛呂彦ジョジョJOJOグッズセットまとめファントムブラッド戦闘潮流スターダストクルセイダースダイヤモンドは砕けない黄金の風ストーンオーシャンスティール・ボール・ランジョジョリオンアイテム
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