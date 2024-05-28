松本孝弘、B'zデビュー前のサイン色紙(複数枚書いてもらったもの ...

人気グループ···B'z前回お売りしたサイン色紙と同じ時のもの。(複数枚同時にいただいたものの、もう一枚です1988年初めの頃(B'zデビュー前日にち等の記入が無いですがそれでも良いという方がいらっしゃいましたらお譲り致します。※最終値下げ



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