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獅子田流篠笛竹水　七本調子七穴天地籐総巻仕上げ自然色
商品番号 Y21847741886
商品名

獅子田流篠笛竹水　七本調子七穴天地籐総巻仕上げ自然色
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···横笛こちらは江戸末期の笛師獅子田氏を継承した二代目伊東竹管楽器製作の笛師伊東忠一氏の手掛けた獅子田流篠笛竹水です。昭和末期に制作され40年以上前のものです。竹がよく乾燥して良い楽器になっております￼￼￼￼￼￼。
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