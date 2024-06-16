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商品詳細
種類···横笛こちらは江戸末期の笛師獅子田氏を継承した二代目伊東竹管楽器製作の笛師伊東忠一氏の手掛けた獅子田流篠笛竹水です。昭和末期に制作され40年以上前のものです。竹がよく乾燥して良い楽器になっております￼￼￼￼￼￼。
http://narcologia.ru/goods/Persia360388.html
http://narcologia.ru/goods/tenet369063.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose528940.html
獅子田流篠笛竹水 七本調子七穴天地籐総巻仕上げ自然色
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