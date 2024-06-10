（送料込）鍵盤ハーモニカ　ハモンド44 PRO-44H



Hammond44 PRO-44H 鍵盤ハーモニカ



HAMMOND PRO-44H | 鈴木楽器製作所



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HAMMOND PRO-44H | 鈴木楽器製作所

少し練習して挫折しました割と綺麗ですソフトケース本体お手入れ用クロスショートマウスピースフレキシブルマウスピースL字ジョイントロングマウスピース（シールドケーブルも付属するかもです）箱に梱包して送ります値下げ交渉は照れるのでご遠慮くださいブランド:Hammond(ハモンド)材質:合金鋼スタイル:PRO-44H商品の重量:1.5キログラム商品寸法(長さx幅x高さ):56.3x10.8x5.2cm付属コンポーネント:鍵盤ハーモニカハモンドとスズキメロディオンとのコラボレーションにより誕生した鍵盤ハーモニカPRO-44H。その最大の特長はピックアップマイクの内蔵していることです。打鍵音を低減したリードサウンドを均等に収音するので、外部マイク収音では得られないサウンドを実現。PRO-37v2のテーパーリードを継承して新設計されたリードによる音色は、明るく柔らかい音が特徴。鍵盤はやや浅めのストローク。タッピングやグリッサンドにもストレスを感じさせない指なじみの良さ。#鍵盤ハーモニカ#鍵盤#ピアニカ#楽器#ハモンド#hammond#スズキ#SUZUKI