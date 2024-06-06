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Mighty AIR
商品番号 B38813345629
商品名

Mighty AIR
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NUXMightyAirWirelessStereoModellingGuitar/BassAmplifierwithBluetooth,MobileAppMightyAIRは、ワイヤレス機能と充電バッテリーを備え、ケーブル接続のわずらわしさなく無く演奏が可能なモデリングアンプです。Bluetooth接続も可能でスマートフォンなどの音源を再生、専用のアプリ（無料）を使用し、スマートフォンでアンプをコントロールする事も可能です。部屋での練習用としてはもちろん、ライブ前のウォーミングアップ用として、また、旅のお供にも最適なギター/ベース用のコンパクトアンプです。※ベースで使用する場合はアプリを使用しての設定が必要です。2年ほど使っており傷や汚れがありますが使用には問題ございません。付属品は写真の通りです。また何か疑問等ございましたら質問お願いします
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