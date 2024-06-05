西島伊三雄　博多山笠色紙絵

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商品詳細
倉庫に眠っていました。西島伊三雄さんの作品になります。額縁サイズ 48×56センチ色紙サイズ 28.5×37センチになります。色紙の絵は印刷と思います。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation343808.html
http://narcologia.ru/goods/pompous575223.html
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