尺八 長さ55センチ

尺八55センチです素人なので、詳しい説明が出来ません申し訳ないです父が、尺八をしてみようと購入してから、結局はほぼほぼ使用する事なく自宅で長期保管していました鉄の繋ぎ目の所が黒く劣化しています(画像にて確認お願いします)それ以外は、素人目で見た限り綺麗だとは思うのですが…もし見落としがあればごめんなさいあくまでも中古品として、御理解頂ける方のみ購入宜しくお願い致しますm(__)m



H大久保甲童作『尺八』○尺八寸○長さ約55センチ○検)西園流/無相流 ...



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尺八｜伝統音楽デジタルライブラリー



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一尺八寸」この名字、読めますか？ メートル法に換算すると54～55cm ...



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