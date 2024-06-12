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尺八 長さ55センチ
商品番号 H64488234939
商品名

尺八 長さ55センチ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

尺八55センチです素人なので、詳しい説明が出来ません申し訳ないです父が、尺八をしてみようと購入してから、結局はほぼほぼ使用する事なく自宅で長期保管していました鉄の繋ぎ目の所が黒く劣化しています(画像にて確認お願いします)それ以外は、素人目で見た限り綺麗だとは思うのですが…もし見落としがあればごめんなさいあくまでも中古品として、御理解頂ける方のみ購入宜しくお願い致しますm(__)m
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