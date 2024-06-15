WALTERカリンバ 黒クルミ17キーソリッド

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WALTERカリンバです。キーがまるいタイプで厚めの黒クルミ材、サイズ的には小ぶりですが、高級感があり、しっかりとしたカリンバです。付属品一式も箱と共にあります。箱は多少の傷みあり。キーに少し傷あり。有名ユーチューバーさん推しのカリンバで気になってお譲り頂きましたが、気付いたら黒クルミだらけになりつつあるので手放すことにしました。匿名の宅急便にてお届け致しますm(__)m