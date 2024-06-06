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MPX16 AKAI リズムマシン MIDIコントローラ
商品番号 K78397155757
商品名

MPX16 AKAI リズムマシン MIDIコントローラ
ブランド名 アカイプロフェッショナル
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

生産終了品のAKAIのベロシティ対応16パッドサンプラーです。7年ほど前に購入しましたがほとんど使用せずにタンスの肥やし状態でしたので機材整理のため出品します。動作確認済みです。パッドのヘタレ、ツマミのガリや緩みもなく状態は良好です。全体的に綺麗な状態ですが機材ケースでの保管だったため全体的に細かい傷などはありますので神経質な方は購入を控えて下さい。添付画像でご確認ください。写真のものが全てとなります。（ケーブルと本体のみ）マニュアルは公式サイトからDL出来ますのでそちらをご確認下さい。緩衝材とダンボールで本体を梱包しらくらくメルカリ便にて送付致します。MPX16AKAI#AKAI#MPX16種類···その他
http://narcologia.ru/goods/seamless345429.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant295582.html
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製品情報：MPX16：AKAI professional
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製品情報：MPD232：AKAI professional
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