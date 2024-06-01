☆純銀☆SILVER☆銀杯 銀盃☆全て刻印あり☆総重量約320グラム



2023年最新】造幣局製 銀杯の人気アイテム - メルカリ



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こちらの商品は、純銀銀杯銀盃4点です。国旗1000SILVER刻印1点。純銀刻印3点。写真でご確認お願いしますm(__)m重量約320グラムです。家庭用の量りの為、多少の誤差はご了承下さい。写真でご確認お願いします。中古、長期保管品の為、汚れ、キズ、やけ等ございます。ご理解、ご了承下さいませm(__)mお支払い、受け取り連絡等、迅速にお取引できる方のみ宜しくお願い致しますm(__)m純銀 銀杯 銀盃 SILVER つぶし 造幣局製国旗1000種類...酒器主な素材...純銀