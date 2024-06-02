YAMAHA PACIFICA311H VW ヤマハ パシフィカ エレキギター

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ディストーションサウンドまで幅広くカバーし、「Pacificaシリーズ」のオリジナルコンセプトでもあるヴァ—サタイルな演奏スタイルに対応します。フロントピックアップにP-90タイプのシングルコイルを、リアピックアップにはカバードハムバッキングを採用。１S1Hというシンプルで斬新なピックアップ配列ながら、存在感のあるフロントシングルとパワーとエッヂを兼ね備えたリアハムバッキングの組み合わせにより幅広いサウンドを実現します。マスターボリューム、マスタートーンの2コントローラーと3ポジションセレクタースイッチに加え、、マスタートーンのつまみにコイルタップスイッチを内蔵。糸巻きにはGrover社製ロッキングチューナーを採用。弦の先端部を糸巻きロッド部でロックするシステム。糸巻部での弦の緩みによるチューニングのズレを防ぐとともに、スピーディな弦交換を実現しています。べっ甲柄4プライピックガードなど、機能面・外観面においてもワンランク上の仕様となっています。詳細情報ボディ：アルダーネック：メイプルボディ／ネック構造：ボルトオン指板：ローズウッド指板アール：350Rフレット数：22ブリッジ：ハードテイル（ブロックサドル）スケール：648mmピックアップ：P-90（アルニコV）、ハムバッキング（アルニコV)ピックアップスイッチ：3Pセレクタースイッチコントロール：マスターボリューム、マスタートーン（＋コイルタップスイッチ）フィニッシュ：-ペグ：Grover ロッキングチューナーソフトケース：あり状態は写真に映りきらない傷などはありますがフレットも7.8割あり問題なく使用出来ます。コメント中古品につきNC,NRでお願いします。タイプ···テレキャスタータイプタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ケース