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- とんがり帽子のメモル セル画 超希少品！！
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商品詳細
1984~85年にTV放映されたアニメ「とんがり帽子のメモル」のセル画です。長い間コレクションしていましたが、今回手放す事にします。ぜひファンの方にお譲りしたい品です。愛らしいメモルの表情が素敵な品です。手作りで１点もののセル画は、それ自体がアート作品だと思います。暗所で保管していましたが、経年劣化によるシミなどあります、現状のままいじらず出品しますので、ご了解の上不安があれば質問などお願い致します。３５年以上前の品ですので、経年劣化による傷みがあることをご了承の上購入お願い致します。神経質な方は購入をご遠慮願います。
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